Attivazione della raccolta differenziata porta a porta a Lamezia centro

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da Martedì 4 Febbraio a Domenica 16 Febbraio verrà allestito un gazebo presso Piazzetta San Domenico per la consegna di 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile.

Si adotteranno i seguenti orari:

● sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00, pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00;

● domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

● altri giorni della settimana mattina dalle 10.00 alle 12.00, pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00

Per le utenze domestiche – al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) – al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

La Carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

Nell’eventualità di non reperibilità dell’utente dal 17/02/2020, lo stesso potrà recarsi, munito di codice fiscale, presso gli uffici della Lamezia Multiservizi S.p.A. in Via della Vittoria di Lamezia Terme, per ricevere e registrare a suo nome i mastelli.

In questa fase verranno distribuiti i mastelli solo per i cittadini e le utenze non domestiche residenti o avente sede nelle vie sotto elencate.

ZONA LAMEZIA CENTRO Angotti, Aversa e Precenzano, Bosco Sant’Antonio, Carducci, Colelli, Crocefisso, Fusco, Giovanni Nicotera, Grande Emanuele, I Maggio, Indipendenza, Isonzo, Leone, Macello Vecchio, Mercato Vecchio, Misiani, Nicastro, Numistrano, Piave dal 2 al 20 e dal 1 al 41, Po, Ponte Sant’Antonio, Reno, Rosario Livatino, Sacchi Felice, San Domenico, San Giovanni, Sottotenente Notaro, Tagliamento numeri 2 e 3, Tevere, Ticino, Timavo, Tommaso Campanella, Trav. Viale I Maggio n. 159, Vignola Statti, XX Settembre.

I cassonetti stradali verranno tolti il 17/02/2020 giorno di avvio del porta a porta che adotterà il seguente calendario di raccolta.

Lunedì: Plastica e metalli (mastello giallo);

Martedì: Organico (mastello marrone)

Mercoledì: Carta e Cartone (mastello blu) e Vetro (mastello Verde)

Giovedì: Organico (mastello marrone);

Venerdì: Indifferenziabile (mastello grigio)

Sabato: Organico (mastello marrone).

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità ECOATTIVA (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata