Giuseppe Auddino: “Continua la mia battaglia a favore degli Lsu-Lpu”

Comunicato stampa

“Al Senato si è compiuto un altro passo in avanti nella direzione della stabilizzazione di tutti i lavoratori del bacino LPU. Il Governo, in sede di esame del decreto sostegni, da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, ha accolto l’ordine del giorno a mia prima firma per rimuovere ogni possibile ostacolo normativo all’applicazione delle deroghe assunzionali anche ai lavoratori di pubblica utilità (LPU). In particolare, con l’approvazione dell’ODG il Governo si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire l’assunzione degli LPU anche in deroga ai vincoli assunzionali, fugando i dubbi interpretativi sollevati da più amministrazioni in merito alle deroghe ai vincoli assunzionali previste nella legge di bilancio 2020 per l’intera platea. In questo modo verrà finalmente fatta chiarezza sulla reale portata applicativa dei commi 495 e 497 della legge 160/2019, frutto di un emendamento a mia prima firma. La volontà politica del legislatore non era quella di limitare l’applicazione delle deroghe assunzionali ai soli lavoratori socialmente utili, bensì quella di incentivare, anche mediante le deroghe alle normative vigenti in materia, le assunzioni sia dei lavoratori socialmente utili sia dei lavoratori di pubblica utilità”, lo afferma il Senatore Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.