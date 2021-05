Auddino (M5S): mio emendamento lpu la prossima settimana sarà legge

“Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, gli enti potranno assumere gli LPU a tempo indeterminato anche in deroga, fino al 31 luglio 2021″

Comunicato stampa

“Il mio emendamento al DL 44 su deroghe LPU e proroga dei contratti fino al 31 luglio 2021, approvato la scorsa settimana dalla Commissione Affari Costituzionali e poi dall’Aula del Senato, entro la prossima settimana sarà legge dello Stato. La Camera dei Deputati voterà il ddl di conversione del decreto – legge Draghi del primo aprile, DL 44, la prossima settimana” afferma il Senatore calabrese del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino.

“Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale – continua il senatore – gli enti potranno assumere gli LPU a tempo indeterminato anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fino al 31 luglio 2021. Più di due mesi, un arco temporale più che adeguato durante il quale gli enti dovranno adoperarsi per le assunzioni dei lavoratori rimasti. Non ci sono più dubbi né alibi per assumerli e stabilizzarli: le deroghe saranno valide anche per gli LPU!” conclude Auddino.