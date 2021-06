Auddino: mio emendamento lpu appena pubblicato in gazzetta ufficiale

“È in vigore da oggi” afferma il Senatore Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle, primo firmatario dell’emendamento in questione, che da tre anni si occupa con successo della stabilizzazione degli ex LSU/LPU

Comunicato stampa

“La conversione del decreto-legge Draghi, DL 44, è stata appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Significa che il mio emendamento al DL 44 su deroghe LPU e proroga dei contratti fino al 31 luglio 2021, è in vigore da oggi. È evidente che ora non ci sono più dubbi per assumere e stabilizzare anche i 586 LPU restanti in Calabria, perché le deroghe valgono anche per loro” afferma il Senatore Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle, primo firmatario dell’emendamento in questione.

“Fino al 31 luglio – continua il senatore che da tre anni si occupa con successo della stabilizzazione degli ex LSU/LPU – gli enti potranno assumere gli LPU a tempo indeterminato in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale. Due mesi, un tempo congruo per poter stabilizzare i lavoratori rimasti. Dopo tre anni di intenso lavoro, si sta concretizzando l’obiettivo che mi ero prefissato ad inizio legislatura: tutti i lavoratori dovranno essere assunti a tempo indeterminato e stabilizzati, nessuno escluso!” conclude Auddino.