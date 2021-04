Auguri pasquali in musica con il tenore lametino Leonardo Caimi e il coro “Lumen Christi” nel video realizzato da Mario De Grazia

Un augurio pasquale in musica per la città di Lamezia Terme e la Calabria quello realizzato dal tenore Leonardo Caimi e dal Coro “Lumen Christi” diretto da Sara Saladino che, in occasione della Pasqua 2021, hanno dato vita a una originale interpretazione di “Panis Angelicus” di César Franck.

Scelti per le riprese del video, realizzato da Mario De Grazia, due luoghi simbolo della città di Lamezia: la Cattedrale e la Chiesa di S. Benedetto.

Una sinergia di musica e spiritualità, quella tra il tenore internazionale lametino e i circa 60 coristi del “Lumen Christi” guidati da Sara Saladino, che ha permesso di realizzare un momento artistico di prestigio. A curare gli arrangiamenti, editing e missaggio del progetto, Diego Apa.

Un’idea che nasce nel marzo 2020 da Pino Caimi, padre di Leonardo, rimasta ferma per via del primo lockdown e che ha preso forma quest’anno: “Panis Angelicus – spiega Pino Caimi – voleva e vuole essere una preghiera rivolta a Dio perché ci liberi e ci salvi da questa tempesta che ancora l’umanità sta vivendo. Dopo circa un anno, nel mese di gennaio, sono ritornato su questo progetto incontrando e riuscendo a coinvolgere persone di elevato senso morale e professionale come, oltre a mio figlio Leonardo, Sara, Diego e il maestro Maurizio Carnevali che ha realizzato il dipinto simbolo del progetto musicale”.

“Un brano eucaristico che racconta quell’esperienza umana segnata dalla povertà, dall’umiltà e dal servizio. La fede che incontra l’umanità per riscattarla e risollevarla, preghiera che tutti noi, anche chi non crede, rivolge al Cielo in una fase storica così travagliata – dichiarano Leonardo Caimi e Sara Saladino – ringraziando “tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questo progetto.

A cominciare dal vescovo Giuseppe Schillaci, dal parroco della Cattedrale don Carlo Cittadino e dal rettore della S. Benedetto Don Domenico Cicione Strangis che ci hanno consentito di realizzare il video in due luoghi così significativi per la nostra comunità diocesana.

Un grazie a Mario De Grazia, agli editori Giovanni De Grazia e Francesco Santoro che, attraverso la trasmissione del video nei prossimi giorni, faranno giungere nelle case di tante famiglie un augurio pasquale di speranza e di pace. Grazie alle suore francescane dell’Oasi “S. Francesco d’Assisi”, a Paolo Francesco Emanuele, a Dissonanze Studio di Francesco d’Augello per il prezioso supporto nella fase di registrazione”.

Nel video, in cui Mario De Grazia ha valorizzato con cura e professionalità gli elementi musicali e artistici delle due chiese, una suggestiva panoramica della città a cura di Vincenzo Miceli.

Il progetto è stato realizzato nel rispetto delle disposizioni antiCovid previste per le celebrazioni religiose e senza emissione sonora, con ripresa fonica non in presa diretta. Un mix di artisti e professionisti lametini per dar vita a un progetto che, in una Pasqua segnata ancora dall’incertezza e dall’angoscia, fa risuonare attraverso la musica un messaggio di speranza e di fiducia.

Il video sarà trasmesso nei prossimi giorni su Globo Tv (ch.628 e canale YouTube) e Esse Tv (ch.112), prima e dopo le dirette delle celebrazioni pasquali e nel corso della giornata.