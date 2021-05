Aveva in casa esemplari di testuggini protette, denunciato

Animali detenuti illegalmente scoperti dai Carabinieri forestali

CROTONE. Deteneva illegalmente in casa cinque testuggini appartenenti alla specie Testudo hermanni, protette dalla Convenzione di Washington.

Un uomo è stato denunciato a Mesoraca dai carabinieri forestali che hanno sequestrato gli esemplari in suo possesso.

I militari, recatisi nell’abitazione dell’uomo per una perquisizione a caccia di sostanze stupefacenti si sono imbattute nelle tartarughe la cui specie è particolarmente protetta perché unica autoctona del Sud Italia e sottoposta ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne mette a rischio la sopravvivenza.

Il detentore degli animali non è stato in grado di fornire alcuna documentazione attestante la provenienza lecita degli esemplari che sono stati trasferiti per le cure e e gli accertamenti del caso nel Centro recupero animali selvatici (Cras) di Catanzaro.

Successivamente saranno rimesse in libertà in natura. (ANSA).