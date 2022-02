AVIS Lamezia: doppia donazione per la prima domenica di febbraio

Saranno presenti due postazioni a Lamezia per poter partecipare alla consueta raccolta su base volontaria di sangue

Domenica 6 febbraio l’AVIS di Lamezia Terme mette a disposizione due postazioni: una sita nel quartiere di Nicastro nei locali della sede associativa in via degli oleandri n.18 e l’altra posta nel quartiere di Sambiase in piazza Botticelli in prossimità del Mercato coperto.

Per accedere alla donazione sarà necessario prenotarsi ai seguenti recapiti:

– numero fisso 0969/355584 e numero mobile 388.3984416 per la sede di Nicastro

– numero mobile 392.7710735 per la postazione di Sambiase.

Essere donatori è una vocazione e un gesto del genere potrebbe salvare la vita a molte persone, accorrete, dunque numerosi!