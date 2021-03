Avviso Pubblico su intimidazioni contro comandante carabinieri di Cetraro

“Nella lotta contro la criminalità e le organizzazioni mafiose, le Forze dell’Ordine sono sempre in prima linea, ma siamo consapevoli che non possono e non devono rimanere sole” ha affermato la Vicepresidente Sacco

Comunicato stampa

“Avviso Pubblico, la rete nazionale degli enti locali antimafia, esprime vicinanza e solidarietà al Maresciallo Orlando D’Ambrosio, della Stazione di Cetraro, per il vile atto intimidatorio subito – ha dichiarato la Vicepresidente Maria Antonietta Sacco, Coordinatrice regionale e consigliera del Comune di Carlopoli –. A tutta l’Arma dei carabinieri della Provincia di Cosenza manifestiamo la nostra profonda gratitudine per il lavoro svolto, non solo in riferimento all’ultima inchiesta Katarion, che ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta locale, ma anche e soprattutto per l’azione quotidiana di controllo e di tutela dell’intero territorio”.

“Nella lotta contro la criminalità e le organizzazioni mafiose, le Forze dell’Ordine sono sempre in prima linea, ma siamo consapevoli che non possono e non devono rimanere sole, al loro impegno deve necessariamente corrispondere il sostegno di tutte le istituzioni e di tutti i cittadini – ha concluso la Vicepresidente Sacco –. Oggi, come sempre, facciamo appello al senso di corresponsabilità di ciascun calabrese, nella certezza che solo insieme riusciremo nell’intento di cambiare e di liberare la nostra terra”.