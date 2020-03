L’azienda lametina Didacta Service stampa valvola per la ventilazione assistita d’emergenza

Abbiamo intervistato l’Ing. Raffaele Talarico, CTO della Didacta Service S.r.l. di Lamezia Terme, azienda esistente sul territorio da oltre 25 anni

Vista l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, Didacta ha voluto dare il proprio contributo in quanto professionista del settore, rendendo alla collettività ed in particolar modo all’Italia, un esempio di come solo uniti si possa vincere questa battaglia

Raffaele ci ha spiegato il funzionamento di questa valvola per la ventilazione assistita d’emergenza, montata sulle maschere per snorkeling della Decathlon, rendendole un vero e proprio salva vita, stampate in 3D proprio da loro.

Riccardo Cristiano