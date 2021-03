Aziende vitivinicole, un milione e 350mila euro per gli investimenti

Approvata la graduatoria provvisoria della misura Investimenti dell’Ocm vino, relativamente alla campagna 2020/2021

Sono 48 le domande ritenute ammissibili e finanziabili, per un importo erogabile complessivo di 1.350.188,33 euro, dei quali 897.281 consistono nella quota assegnata alla Regione Calabria dal Mipaaf, in relazione alla ripartizione dei fondi del Pns, il Programma nazionale di sostegno, mentre il resto è frutto di economie su altre misure Ocm.

GALLO: «PROMUOVIAMO LA QUALITÀ»

«Sosteniamo concretamente il comparto vitivinicolo – commenta l’assessore all’Agricoltura ed alle risorse agroalimentari, Gianluca Gallo – promuovendo l’innovazione tecnologica, la competitività e la sostenibilità delle aziende, nonché la valorizzazione delle produzioni regionali di qualità».

I BENEFICIARI

A poco più di una settimana dalla pubblicazione della graduatoria definitiva della misura “Riconversione e ristrutturazione vigneti”, che con 1.872.299,04 euro consentirà agli imprenditori vitivinicoli di intraprendere azioni di riconversione varietale, ristrutturazione mediante diversa collocazione o modifica della forma di impianto e coltura e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, sono in arrivo dunque nuovi fondi destinati al settore vitivinicolo regionale.

In particolare, i beneficiari della misura Investimenti sono i produttori ed i trasformatori di vino e il contributo erogabile disposto può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta, per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

LE ISTANZE

Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi regionali sul portale istituzionale www.regione.calabria.it, gli interessati potranno presentare eventuali istanze di riesame delle proprie posizioni, a mezzo pec, all’indirizzo ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it.