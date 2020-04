Azzolina: probabile l’ipotesi scuole chiuse fino a giugno

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ieri sera è stata ospite in collegamento su Raidue della trasmissione di Fabio Fazio “Che Tempo che fa”

L’Azzolina ha parlato delle misure per la scuola pensate per il periodo di Coronavirus, contenute nel nuovo decreto rispondendo inoltre sul possibile rientro degli studenti.

Gli scenari sono molteplici e guardano tutti con attenzione alla data del 18 Maggio: nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio – dichiara l’Azzolina – o per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione verrà sostituito con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto anche di un elaborato del candidato.

Per quanto riguarda l’esame di terza media, la Ministra ha assicurato che “si farà comunque” e che qualora le scuole non dovessero riaprire “gli studenti presenteranno un elaborato e ci sarà lo scrutinio finale”.

Alla specifica domanda di Fazio se il Governo stia pensando di potenziare la teledidattica in previsione di una riproposizione del virus in autunno, la Azzolina risponde: “penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari. Domani (oggi, n.d.r.) in Cdm discuteremo a un decreto e penseremo anche a questi aspetti”.