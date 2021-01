Baia di Riaci: Guardia Costiera sequestra manufatto abusivo

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo demaniale ed a tutela dell’ambiente, nell’area di competenza della Guardia Costiera di Vibo Valentia, è stata condotta specifica attività di polizia giudiziaria, conclusasi con il sequestro di un manufatto abusivo realizzato lungo una delle località più suggestive della “Costa degli Dei”, precisamente in località “Baia di Riaci”, al confine tra i comuni di Tropea e di Ricadi

La suddetta attività ha permesso di porre i sigilli ad un manufatto con struttura in ferro e pareti in legno adibito a magazzino/deposito e ad un pozzetto d’ispezione relativo ad una vasca interrata per il convogliamento di scarichi; il sequestro preventivo delle opere è stato prontamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il rappresentante legale pro tempore della ditta concessionaria è stato denunciato penalmente alla competente Procura della Repubblica di Vibo Valentia per aver mantenuto, all’interno della propria concessione demaniale marittima avente carattere stagionale, le summenzionate opere ben oltre il periodo indicato dalla concessione stessa, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo rilasciato dagli Enti competenti.

L’intervento condotto dai militari della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina ha così consentito di accertare l’ennesimo reato perpetrato ai danni dell’ambiente costiero, in totale spregio delle pertinenti norme vigenti, in un’area, tra l’altro, sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale.

L’attività a tutela dell’ambiente da parte della Guardia Costiera proseguirà, senza soluzione di continuità, al fine di salvaguardare e preservare lo stesso, garantendone la fruibilità per la collettività.