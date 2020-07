Bambino investito da auto, i Carabinieri denunciano il responsabile

L’incidente era avvenuto sabato su lungomare Bruzzano Zeffirio

BRUZZANO ZEFFIRIO. I carabinieri della Stazione di Bruzzano Zeffirio, al termine di una indagine lampo, hanno individuato l’uomo che, sabato sera, ha investito un bambino di 6 anni sul lungomare di Ferruzzano, provocandogli la frattura di una clavicola, senza fermarsi per prestare assistenza al piccolo.

L’uomo è indagato per lesioni e omissione di soccorso.

I carabinieri, avvisati con una chiamata al 112, hanno avviato le indagini e dopo appena un giorno sono riusciti a risalire al presunto investitore, M.L., un 40enne del posto.

La sua posizione è ora al vaglio di investigatori ed autorità giudiziaria per ricostruire in ogni particolare la dinamica dei fatti. (ANSA).