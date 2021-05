Bandiere blu: sono 15 in Calabria, con 2 ingressi e un’uscita

Entrano Diamante e S.Maria del Cedro, prevalgono le conferme

CATANZARO. Sono 15 le località turistiche calabresi che per il 2021 potranno appuntarsi il titolo di “Bandiera Blu”, il riconoscimento assegnato annualmente della Fee Italia ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell’ambiente.

L’annuncio è stata fatto nel corso di una conferenza via web a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

A prevalere anche quest’anno, per la regione più estrema della penisola, in occasione della 35/ma edizione dell’iniziativa, sono le conferme con due new entry cosentine, Diamante e Santa Maria del Cedro, ma anche con un’uscita, sempre nella stessa provincia, Rocca Imperiale.

Le magnifiche 15 mete sono Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Villapiana, in provincia di Cosenza. Cirò Marina e Melissa (Crotone). Sellia Marina e Soverato (Catanzaro). Tropea Tropea (Vibo Valentia) e Roccella Jonica e Siderno(Reggio Calabria). (ANSA).