Pubblicato bando messa in sicurezza strade provinciali Lamezia e comuni limitrofi

Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, ha comunicato alla cittadinanza tramite la sua pagina facebook della pubblicazione del bando per la messa in sicurezza delle strade provinciali

Pubblicati in data 23/11/20 sull’Albo Pretorio del Comune di Lamezia Terme n. 2 bandi di gara per procedure aperte per interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali.

In particolare, con procedura aperta n. 26/20 previsti euro 200.833,13 per lavori inerenti le strade ricadenti nei territori di Lamezia Terme, Martirano Lombardo e Motta Santa Lucia; con procedura aperta n. 28/20 previsti euro 200.833,13 per lavori inerenti le strade ricadenti nei territori di Lamezia Terme, Serrastretta e Feroleto Antico.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 30 novembre e nello stesso giorno si procederà ad apertura delle buste per accelerare al massimo la successiva partenza dei lavori.

In sinergia, per migliorare i nostri territori.