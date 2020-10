Barbanti e Covello ( Italia Viva): “Con Santelli la Calabria perde una donna di valore”

Alcuni esponenti del partito di Italia Viva esprimono il loro profondo sconcerto per la prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli.

Di seguito i messaggi di cordoglio:

On. Sebastiano Barbanti: “Durante l’esperienza condivisa nella scorsa legislatura alla Camera dei Deputati, sebbene su posizioni diverse, ci confrontavamo spesso sulla situazione della nostra regione. Da 10 anni lottava quotidianamente con la malattia, ma lo ha fatto sempre con riservatezza e mai sottraendosi al lavoro. A prescindere dalle posizioni politiche, nessuno può smentire il fatto che Iole Santelli fosse una combattente. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed ai suoi cari”.

On. Stefania Covello: “Jole era prima di tutto una amica. La sua scomparsa mi lascia senza parole. Grintosa e passionale ha affrontato la vita con generosità e con quel sorriso coraggioso anche negli ultimi tempi. Perdo un’amica, la Calabria perde una donna di valore e di competenza”.

Sen. Franco Covello: “È doloroso per la Calabria perdere la sua giovane competente attenta e caparbia governatrice, è doloroso per la politica italiana perdere una energia sana e costruttiva nei rapporti umani e nelle dinamiche politiche ed istituzionali, è doloroso per la sua famiglia che è sempre stata tutta unita attorno a lei che aveva le sue sorelle ed i suoi nipoti in cima ai suoi pensieri e nel suo grande cuore. È doloroso per me, per la sua immensa considerazione ed il suo grande rispetto verso la mia persona nelle nostre belle e lunghe chiacchierate. Una preghiera ed un pensiero pieno di affetto per la cara Jole Santelli”.