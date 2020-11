Barbanti (IV): fondamentale che anche le istanze di Lamezia siano rappresentate in Consiglio Regionale

Ho letto con interesse le riflessioni di Rosario Piccioni e condivido il suo pensiero e le sue preoccupazioni

Comunicato Stampa

Dirò di più. Le ultime tornate elettorali sono state mal digerite dai cittadini di Lamezia Terme e dimostrazione ne è stata la scarsa affluenza ai seggi.

Una disaffezione nei confronti della politica che ha più preso che non dato, l’aspetto conflittuale interno a partiti e movimenti, un proliferare di candidati che hanno frazionato i voti non arrivando così all’elezione, la mancanza di una visione di cosa dev’essere e di cosa deve diventare la nostra città, sono alcuni tra i motivi per i quali i cittadini tendono ad abbandonare le urne con la conseguenza di aumentare la distanza tra le esigenze della città ed i rappresentanti regionali.

Siccome ritengo che il rappresentante politico non debba avere una delega in bianco ma anzi debba, appunto, rappresentare le istanze di una collettività, risulterà fondamentale ascoltare i cittadini su quali siano le priorità in questo difficile momento, quale sia il disegno della Lamezia Terme dei prossimi anni, quali debbano essere le tematiche da attenzionare a livello regionale.

Fare “squadra” intorno ad un progetto, intorno a delle idee ed aprire, quindi, ad un vero, limpido ed efficace dibattito non tra “politici” ma tra cittadini così da iniziare a costruire una nuova e speriamo promettente pagina di, per usare le parole di Rosario Piccioni, “buona politica” a servizio del territorio.

On. Sebastiano Barbanti