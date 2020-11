Barbanti (IV): si regali un felice Natale ai precari della Regione Calabria

In una regione già di per sé molto povera, il Covid rischia di avere degli effetti disastrosi per l’economia e le tematiche sociali

Comunicato Stampa

In questo quadro, è di ieri la notizia, purtroppo, dell’improvviso stop nell’iter di imputazione dei fondi per sbloccare la situazione, che da anni si trascina, dei 200 precari ex legge 12/2014.

Duecento famiglie che vedono il proprio futuro in pericolo, i propri sforzi di oltre 5 anni a rischio di vanificazione ed un Natale più triste del solito.

So che l’assessore Talarico conosce bene la situazione e la legge di riferimento e per questo la mia preghiera è quella di verificare con estrema celerità e pragmatismo a quale regime di amministrazione, ordinario o straordinario, possa essere ricondotta la fattispecie e, quindi, provvedere in tutti i modi possibili alla risoluzione della situazione con lo sblocco dei fondi.

In un momento delicato per la nostra terra, questo sarebbe un barlume di speranza, una boccata d’ossigeno per molte famiglie.

On. Sebastiano Barbanti