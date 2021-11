Basket. A Cercola la quarta vittoria consecutiva del Lamezia

Ancora una vittoria, ancora un grande risultato, ancora una magnifica prestazione, per un Lamezia scatenato

L’avversario di turno è la Pallacanestro Cercola, nel recupero della partita in programma per il 31 ottobre e posticipata alla data odierna, 16 novembre, per alcuni casi di positività al Covid dei giocatori partenopei.

La partita incomincia subito in discesa per la squadra lametina che fin dal primo tempo istituiscono il proprio dominio sull’asse sudamericano Monier – Terreni, 6 punti per l’argentino e 9 per il lungo brasiliano, che mette a referto anche una tripla. Partita unidirezionale con le fenici che controllano bene la gara, imponendo il proprio gioco ad un Cercola che lotta duro su ogni pallone, cercando una rimonta che rimarrà utopica per tutto il resto della gara.

Così anche il secondo e il terzo quarto sono a favore della squadra calabrese con due parziali che dicono 14-20 e 10-17. Nell’ultimo quarto la compagine campana prova a suonare la carica per l’ultima volta portandosi sul -15 fin dai primi minuti, e provando ad alzare la testa e far salire l’entusiasmo.

Ci pensarà un caldissimo Sakellariou a spezzare il ritmo degli avversari con tre triple consegutive pesantissime che segnano il KO definitivo della malcapitata Cercola. Nonostante i lunghi minutaggi dei soliti noti, presenza in campo per ogni giocatore presente in panchina.

Spazio quindi ai giovani Romeo, la coppia Giampà, Miscimarra, Ielo e Conti, che hanno saputo prontamente e positivamente rispondere alla chiamata di coach Barilla.

Assolutamente degna di nota la prestazione di Tartamella, che raccoglie i frutti della tanta tenacia messa in campo fino ad oggi, proclamandosi secondo miglior realizzatore della partita.

Un plauso alla squadra di Cercola, per la grinta e la sportività mostrata in campo e in generale a tutta la società, che anche quest’anno si è distinta per l’accoglienza e la disponibilità rivolta nei confronti della squadra lametina.

Quarta vittoria consecutiva per un Basketball Lamezia affamato di vittorie, che balza al secondo posto in classifica a pari punti con Pallacanestro Trinità, University Basket Potenza e Cestistica Benevento.

ASD PALLACANESTRO CERCOLA – BASKETBALL LAMEZIA 51 – 78 (12-21, 26-41, 36-58)

ASD PALLACANESTRO CERCOLA: Beatrice 6, Scogliamiglio 13, Gandolfo 14, Cotena 6, Gasparro ne, Pesic 2, De Rosa 8, Ammendola ne, Ciriello ne, Fiore, Hauber 2, Verde ne. Coach: Caprio

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 12, Monier 16, Tartamella 15, Miscimarra, Sakellariou 14, Ferretti 3, Giampà G 2, Ielo, Conti, Romeo 2, Terreni 14