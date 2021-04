Basketball Lamezia: battuta d’arresto con la Pallacanestro Salerno

Battuta d’arresto per il Basketball Lamezia con la Pallacanestro Salerno nella nona giornata di campionato

La squadra gialloblu non riesce a replicare l’ottima prestazione di mercoledì nel derby con la Bim Bum Basket Rende, ma conferma il primo posto in classifica.

Nel primo quarto la squadra lametina va in svantaggio per il risultato di 14-28 mentre il secondo quarto si chiude sul risultato di 31-56. La squadra campana risulta essere ostica nelle ripartenze in contropiede e realizza percentuali alte al tiro, il Basketball Lamezia non riesce a trovare la giusta strategia per accorciare le distanze. Negli ultimi due quarti deve cedere il passo sul punteggio di 50-78 e 62-97.

A fine partita abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Hernan Sindoni: “La Pallacanestro Salerno ha disputato un’ottima gara- esordisce Sindoni- sono stati molto bravi in difesa e a concretizzare i tiri che gli abbiamo lasciato liberi, sicuramente non siamo scesi in campo con lo stesso spirito delle altre partite. Cercheremo di far tesoro di questa sconfitta per capire i punti su cui dobbiamo lavorare, nonostante la battuta d’arresto di oggi ci confermiamo ancora in vetta alla classifica e vogliamo continuare a far bene e a dimostrare il nostro valore.

Io sono rientrato oggi da un infortunio alla sciatica-prosegue– mi sento meglio e spero di recuperare completamente per continuare a dare il mio contributo alla squadra. A causa del Covid-19 stiamo giocando un campionato strano, caratterizzato da molte incognite come eventuali casi di positività ed infortuni, è fondamentale, quindi, farsi trovare pronti in ogni circostanza. Rispetto agli anni passati si sente tanto la mancanza del pubblico che dà carica e ti incita nelle difficoltà, tornare a giocare dopo un anno dal primo lockdown non è stato semplice ma il nostro obiettivo è continuare a far bene e vincere più partite possibili”.

BASKETBALL LAMEZIA- PALLACANETSRO SALERNO

62-97 (14-28, 31-56, 50-78, 62-97)

Basketball Lamezia: Sindoni, Spasojevic, Monier, Elia, Giampà F, Giampà G, Ferretti, Conti, Luzza, Miscimarra, Scialabra, Fall.

Pallacanestro Salerno: Naddeo, Izzo, Marchetti, De Martino, Malpede, Ronconi, Chaves, Iannone, Corvo, Truglio, Pleikys.