Il Basketball Lamezia si impone nella difficile trasferta contro il Basket Club Irpinia

Non si molla mai e si vince anche contro un agguerrito Irpinia

Un Basketball Lamezia con praticamente tutto il reparto dei lunghi in cattivissima forma riesce ad imporsi nella difficile trasferta ad Avellino contro il Basket Club Irpinia.

La cornice dell’evento è il Pala Del Mauro, enorme struttura con una capienza di oltre 5.000 spettatori.

Le fenici sono costrette a fare a meno del lametino Giuseppe Giampà, con un indisponibilità dell’ultimo minuto, trovandosi costretti a portare in trasferta il vichingo Ferretti, sceso in campo per onor di firma, nonostante le sue condizioni precarie, per poter spalleggiare il centro Terreni, anche egli in pessima condizione fisica.

La partita inizia subito ad alti ritmi con le due formazioni che alternano il proprio vantaggio. Sakellariou è subito carico e la sua mano calda permette alle fenici di poter chiudere il primo quarto in vantaggio anche se solo di una lunghezza, 13-14.

Nel secondo quarto sarà il capitano Rodrigo Monier a suonar la carica, rimesso in campo dall’attento coach Barilla, l’argentino riuscirà a far siglare un parziale di 8-0 per i lametini. Ma gli irpini non mollano e nonostante aver accumulato un svantaggio di 7 punti riescono a fare una piccola rimonta e chiudere il secondo quarto sul 28-31.

Nel terzo quarto l’Irpinia sull’asse balcanico Mikalajunas – Kuburovic riesce a raddrizzare il punteggio di 48-49. Il quarto finale sarà un exploit di emozioni, sintesi dei tre quarti antecedenti. Le due formazioni combattono fino all’ultimo secondo, con continui ribaltamenti di risultato. A meno di due minuti dalla fine del match con il Lamezia sul +2 e con entrambe le squadre in bonus, le tensione sale vertiginosamente. Coscienti dell’importanza di subire fallo in difesa, l’Irpinia prova a cercare qualche giocata sporca da parte dell’avversario. Tartamella, complice un fischio troppo leggero dell’arbitro, casca nel trabocchetto e i padroni di casa con Ferrara riescono a ricucire lo svantaggio. Lo stesso gioco viene emulato da Monier e Tartamella, col siciliano che però ha meno fortuna nella realizzazione dei liberi. Ultimi 20 secondi di gara con le fenici in vantaggio di 1 e palla in mano. Ancora un fallo sul capitano che realizzerà uno solo dei due tiri liberi. 18 secondi da giocare e possibilità per un buzzer beater di Kuborovic che però si infrange contro il tabellone, confermando la vittoria del Basketball Lamezia, che vince per 67-69.

Ottima prestazione delle fenici che hanno vinto nonostante i vari acciacchi, confermando di aver un grande cuore e di poter competere contro chiunque anche in condizioni avverse. Il posto ai vertici della classifica, in coabitazione con la Juvecaserta, è confermato.

BASKET CLUB IRPINA – BASKETBALL LAMEZIA 67 – 69 (13-14, 28-31, 48-49)

BASKET CLUB IRPINIA: Venezia ne, Cavaliere ne, Iannicelli 2, Sabatella (C), Ferrara 18, Barraz 4, Kuburovic 13, Mazzarese 21, Mikalajunas 9, Ciarimboli ne, Treviglio ne. All. Marzullo. Ass. All. Mollica

BASKETBALL LAMEZIA: Monier (C) 11, Spasojevic 14, Sakellariou 26, Terreni 8, Tartamella 2, Romeo 6, Ferretti 2, Giampà F, Miscimarra. All. Barilla.