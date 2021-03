Il Basketball Lamezia si impone sulla Pallacanestro Angri

Si è disputata al Palasparti di Lamezia Terme la quarta giornata del campionato di Serie C Gold di pallacanestro, tra il Basketball Lamezia e la Pallacanestro Angri

La gara è stata diretta dagli arbitri Greco e Migliaccio, affiancati dal cronometrista Mazza.

Nel primo quarto la squadra lametina si impone di poco con il punteggio di 17-15 mentre nel secondo quarto riesce a distaccarsi di ben 14 punti dagli avversari chiudendo per 37 a 23. Il Basketball Lamezia riesce a difendere bene il vantaggio e ad allungare ulteriormente negli ultimi due quarti realizzando ben 37 punti e fissando il risultato finale sul punteggio di 74-49.

Abbiamo ascoltato a fine partita Francesco Barilla, coach del Basketball Lamezia, che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto per la vittoria della squadra, ci voleva ed è arrivata anche con uno scarto importante considerando il fatto che venivamo da partite molto combattute e giocate fino all’ultimo secondo. C’è da dire sicuramente che la Pallacanestro Angri è reduce da un periodo negativo, infatti appena iniziati gli allenamenti li hanno dovuti sospendere a causa del Covid, quindi si nota che sono molto indietro fisicamente, ma sono sicuro che il coach saprà spronarli per il futuro perché sono una squadra di giovani molto interessanti che può solo migliorare.

Noi abbiamo giocato bene -prosegue- più che altro perché ci siamo passati molto di più la palla rispetto alle partite precedenti e ci siamo aiutati in certe situazioni difensive che avevamo comunque preparato ma che non è scontato che vengano fuori poi durante la partita. Sono contento per i ragazzi perchè se lo meritano e anche per la società che ci aiuta sempre e non ci fa mai mancare nulla quindi non possiamo fare altro che ringraziarla e provare a fare del nostro meglio.”

BASKETBALL LAMEZIA- PALLACANESTRO ANGRI 74-49 (17-15, 37-23, 61-34, 74-49).

BASKETBALL LAMEZIA: Sindoni, Spasojevic, Monier, Elia, Giampà F, Giampà G, Ferretti, Conti, Luzza, Miscimarra, Scialabba, Billy.

PALLACANESTRO ANGRI: Izzo A, Fattorusso, Melillo, Balilli, Cascone, Perez, Cirillo, Nesish, D’Apice, Di Domenico, Mwananzita, Chiavazzo.