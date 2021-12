Il Basketball Lamezia in campo contro Agropoli

Il Basketball Lamezia, dopo il rinvio della scorsa partita in programma contro il Basket Bellizzi, è finalmente pronto a tornare in campo

Domenica 5 dicembre l’avversario di turno è il New Basket Agropoli Paestum, formazione di tutto riguardo nonostante la sua posizione in classifica non sia delle migliori.

Si presenta con quintetto iniziale composto da giocatori molto interssanti, partendo dal loro playmaker Lepre, di nome e di fatto, vista la sua velocità e la minuta statura.

Affiancato da Molinario e Borrelli e dall’ottima coppia di stranieri, lo svedese Landgren e il montenegrino Pekic.

Un quintetto, fatta eccezione per il playmaker Lepre, molto alto e possente, con chili e centimetri, composto da giocatori che nonostante la stazza si rivelano essere incisivi anche nei tiri dalla distanza. Oltre a questo ben allestito quintetto non possiamo dimenticare Farese e Dell’Omo, importanti giocatori che potrebbero partire dalla panchina, o con una non troppo improbabile preferenza del coach agropolese figurare nello starting five. Un gruppo di giocatori, eccezion fatta per Landgren, Molinario e Dell’Omo, presenti nelle due partite dello scorso anno, nelle quali, perdemmo con la beffa finale per 67 a 68 ad Agropoli e vincemmo per 79 a 69 in casa. In quest’ ultima la formazione agropolese era orfana di Pekic ma trascinata da un grande Di Mauro, oggi tra le fila del Bellizzi. Anche quest’anno, la formazione di Agropoli non è da sottovalutare. Basti pensare che recentemente è riuscita a fermare la capolista Juve Caserta, in trasferta. Il fattore “supporto dagli spalti” potrebbe rivelarsi un ottimo aiuto, per una squadra sempre più affamata di vittorie, che ha creato un gruppo coeso ed incisivo, forte e bello da vedere.

In occasione dello Special Olympics European Basketball Week, i ragazzi dell’ A.S.D. Lucky Friends, da sempre supporter e supportati dal Basketball Lamezia, accompagneranno le fenici gialloblu per il loro ingresso in campo.

Per vivere insieme un evento di grande coesione e divertimento.