Basketball Lamezia: inaspettata battuta d’arresto contro la New Basket Caserta

Battuta d’arresto inaspettata per le fenici che cedono all’overtime contro la New Basket Caserta

Una partita che sulla carta sembrava essere semplice per il Basketball Lamezia reduce da grandi imprese, tra le quali l’ultimissima qualche giorno orsù in casa contro la corazzata della Pallacanestro Trinità.

Due assenze per gli uomini di coach Barilla, che si faranno sentire durante tutto il corso della gara: Alete Ferretti e Luciano Tartamelle, due emblemi della grinta gialloblu, e capisaldi della difesa.

Cosi mister Barilla prova ad allungare le rotazioni, facendo partire come starter la coppia Giampà. Il Lamezia fin dall’inizio della gara, forse consapevole della proprie forze, scende in campo con un ritmo meno agguerrito rispetto al proprio standard.

Gli avversari ne approfittano portandosi subito avanti di 7 lunghezze. Ritmo blando e errori in attacco da embe le parti, e il primo quarto finirà con i campani in vantaggio per 12-18. Per il Lamezia parte il primo campanello d’allarme che costringe Francesco Barilla a correre ai ripari.

Il Lamezia incomincia a far intravedere la propria vera essenza, anche se spesso la lucidità di grandi campioni, come Monier, Spasojevic e Sakellariou non sembra avere la giusta continuità necessaria per produrre grandi numeri. Proprio il greco sembra non essere proprio in partita con percentuali al tiro molto più bassi rispetto alle sue classiche.

In generale un pò tutta la squadra sembra essere baciata dalla cattiva sorte, con palloni che scivolano spesso dalle mani dei loro domatori, e canestri che non fanno entrare la palle, spuntadole via. Ciò nonostante il Lamezia ribalta e controlla la partita non riuscendo però a trovare quella continuità mentale e una volata decisiva, trovandosi addirittura sotto di due punti negli ultimi due minuti del tempo regolamentare, dopo essere stata praticamente sempre sopra.

Terreni ci metterà una toppa per poter portare la propria squadra all’overtime, accompagnato da un rumoroso boato di un Palasparti dimezzato, vista la data feriale. Evidente era la stanchezza di una squadra, che è tornata a giocare dopo un lunghissimo stop e che ha dovuto affrontare due incontri in una sorta di backtoback, nel giro di soli quattro giorni, e che deve fare i conti con due assenze importanti.

La delusione per la sconfitta però non deve far dimenticare i brillanti risultati e il grandissimo lavoro dello staff e dei giocatori conseguiti fino ad oggi da una squadra che sta producendo tante emozioni e rimane sempre saldamente ancorata alla zona playoff.

Complimenti a Caserta e a Coach Di Lorenzo per la bella prestazione dei suoi ragazzi che, seppur sempre a inseguire anche di 12 lunghezze nel terzo quarto, hanno creduto e raggiunto l’impresa.

Ora il Lamezia dovrà ricaricare le proprie batterie e prepararsi ad una difficilissima trasferta a Benevento, dove affronterà una grande squadra, la Cestistica Benevento, che data la sconfitta contro la University Basket Potenza rimane ancorata al Lamezia a pari punteggio al secondo/terzo posto in classifica.

La prossima sfida sarà quindi decisiva per permettere ad una delle due formazioni di prendere il secondo posto in solitaria.

BASKETBALL LAMEZIA – NEW CASERTA BASKET 84-87 (12-18, 42-38, 64-56, 74-74)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 15, Cerra, Monier 20, Miscimarra, Sakellariou 11, Giampà G, Nicolò, Idone, Romeo 9, Ielo, Giampà F 2, Terreni 27. Coach: Barilla.

NEW CASERTA BASKET: Sveldezza, Mastroianni 17, Marinelli, Sabellico, Datuowei 17, Crescenzi, Wajsglus 18, Puoti 7, Abete 20, Dodaro 8. Coach Di Lorenzo.