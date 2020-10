Basketball Lamezia: Rodrigo Monier è di nuovo gialloblu

Il playmaker argentino classe 1986 torna a Lamezia dopo un anno trascorso a Vieste

In tanti lo ricorderanno come assoluto protagonista della cavalcata che portò il Basketball Lamezia in serie B con numeri da urlo!!

Vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie, Rodrigo torna a far parte del roster a disposizione di coach Barilla per il campionato di C Gold ormai alle porte.

Con 16,5 di media in carriera, tornerà a divertire i tifosi di fede lametina.