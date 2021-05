Basketball Lamezia: sfiorato l’obiettivo playoff

Il Basketball Lamezia conclude la stagione con una vittoria sul Basket Club Irpinia, un risultato favorevole, che non consente, però, alla compagine lametina l’accesso ai playoff

La vittoria, non è sufficiente, poiché la sorte della squadra lametina è dipesa dall’esito della partita tra New Basket Agropoli e Cestistica Benevento: infatti se la formazione agropolese avesse perso, con l’ultima vittoria, la compagine gialloblu si sarebbe qualificata alla fase dei playoff, ma l’Agropoli è uscita vincente dalla sfida.

Per quanto concerne la partita, la squadra lametina nel primo quarto si impone per 31-12, mentre il secondo termina sul risultato di 47-30.

Nel terzo allungano ulteriormente le distanze per 75-48, chiudendo la partita sul risultato finale di 90-62. Una buona prestazione del Basketball Lamezia, che ha messo in campo un gioco di squadra veloce, concreto ed efficiente.

A fine partita, abbiamo ascoltato le parole di Angelo Luzza, il quale ha dichiarato: “E’ stato un anno abbastanza duro, sono arrivato a gennaio, in un gruppo ben formato e sono stato accolto benissimo, d’ altra parte con un’accoglienza del genere, è difficile non fare bene. Il coach Barilla ci ha permesso di migliorare sia a livello individuale che di gruppo e se siamo arrivati fino a questo punto è stato merito dell’intera squadra. Disputare l’ultima partita- prosegue Luzza– con l’idea che Agropoli dovesse perdere, non è stato semplice, sicuramente questa vittoria fa bene all’umore, ma c’è sempre amarezza alla fine, perché meritavamo l’accesso ai playoff, soprattutto per tutto il lavoro svolto da gennaio fino ad ora. Al momento ogni parola è inutile, potremmo appellarci a tanti se e tanti ma, ma la cosa importante è lavorare sugli errori commessi, in prospettiva della prossima stagione. Per essere preparati al meglio è necessario allenarsi nei mesi estivi per poter disputare, casomai, il prossimo campionato al meglio. E’ stato un campionato strettissimo, la rosa è giovane ed i miglioramenti sotto l’aspetto difensivo, dell’attacco, sono stati notevoli, anche il gioco, rispetto all’inizio, è diventato più fluido, la palla girava abbastanza bene. Un plauso particolare al coach Barilla, per il lavoro svolto, cercherò di seguire le sue indicazioni e di lavorare al meglio”.

BASKETBALL LAMEZIA- BASKET CLUB IRPINIA 90-62 (31-12, 47-30, 75-48, 90-62)

BASKETBALL LAMEZIA: Sindoni, Spasojevic, Gentili, Monier, Elia, Ferretti, Conti, Luzza, Fall. All: Barilla

BASKET CLUB IRPINIA: Norcino, Iannicelli, Mazzarese, Iannicelli A, Del Vacchio, Iannicelli F, Esposito M, Esposito G. All: Marzullo