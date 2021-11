Basketball Lamezia: turno infrasettimanale contro University Basket Potenza

Saltata la partita contro la Pallacanestro Cercola, rinviata per alcuni casi di Covid segnalati tra i giocatori campani, il Basketball Lamezia si proietta per la partita infrasettimanale contro la University Basket Potenza

Una squadra con un gioco veloce che riesce a trovare la conclusione in breve tempo, il più delle volte con tiri improvvisi dalla lunga e media distanza.

Un roster molto lungo composto da una vasta serie di giocatori dalle caratteristiche varie e complete. Su tutti spiccano i nomi del playmaker Sansone, per lui 72 punti all’attivo fino ad oggi e la guardia Di Prospero, 59 punti. A completare lo starting five dovremmo trovare anche il lituano Kadzevicius, e l’ala grande Lucarelli, di recente aggiunto nella rosa e proveniente dalla Valdiceppo Basket, militante in serie C Gold marchigiana.

Il Basketball Lamezia dovrà essere pronto a combattere arduamente per raggiungere la vittoria e far registrare la seconda sconfitta stagionale alla squadra lucana, che al momento all’attivo ha tre vittorie e una sola sconfitta.

La sosta dovuta al rinvio della partita potrà essere servita a ricaricare le batterie e a studiare bene una partita che sarà senza dubbio dura.