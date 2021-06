Basta rifiuti, basta veleni. È tempo di bonificare!

Eni basta mentire: quanti ancora devono morire

Comunicato Stampa

Da più o meno vent’anni la Calabria tutta attende una bonifica che avverrà sempre troppo tardi: stiamo parlando di quella che riguarda l’ex zona industriale di Crotone, il cui inquinamento ha decimato letteralmente intere famiglie di operai, di abitanti della zona e non solo!

Sono anni ormai che i/le crotones* gridano e ci mettono la faccia ma sembra non bastare.

È vero che è iniziata la fase 1 della bonifica, quella per altro meno impegnativa e dispendiosa, ma sembra che Eni con la complicità certo della classe politica regionale stia prendendo tempo di volta in volta con vari espedienti per l’avvio della fase 2 della bonifica (la bonifica vera e propria dei rifiuti tossici).

Tutto questo nonostante un Decreto del 2018 da parte del Ministero dell’Ambiente firmato dall’allora Ministro Sergio Costa. Quali sono i motivi di tali ritardi? Pretendiamo una soluzione ora!

Ciavveleni: fuori i veleni da Crotone

Ultimamente nel corso di un tavolo tecnico la multinazionale ha inoltre cercato di riaprire i negoziati circa il luogo dello smaltimento delle 112.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Pareva ormai pacifico dovessero essere smaltiti fuori dalla città di Crotone. Eni ha avanzato invece l’ipotesi di costruire una discarica nel sito dell’ex zona industriale. No a passi indietro! I veleni devono essere portati via da Crotone e dalla Calabria, devono essere smaltiti in sicurezza e nel modo più ecologico possibile! Se ciò dovesse significare per Eni un aumento dei costi poco male: la salute delle persone e degli ecosistemi viene prima del profitto delle multinazionali.

E’ troppo tardi per trattare: è ora di bonificare

La classe politica crotonese e regionale è chiamata a far rispettare la volontà popolare. Se non hanno la forza morale per anteporre gli interessi delle cittadine e dei cittadini agli interessi economici di una multinazionale farebbero meglio a dimettersi conservando per lo meno un po’ di dignità.

Cingolani è tragica la situazione: dov’è il super Ministero della Transizione?

Noi calabresi ci sentiamo ancora una volta tradit* dalla politica nazionale. Vi ricordate quante chiacchiere sono state fatte nei tg e nei talk show sull’importanza della transizione ecologica per il nuovo governo e i poteri del Super Ministero?! Qui però non è cambiato nulla. Pretendiamo che il Ministro Cingolani proceda alla nomina del Commissario alla bonifica di Crotone! Da 3 anni è assente un Commissario, il che vuol dire che è assente dai tavoli di confronto con Eni un rappresentante dello Stato Italiano. Ci vergognamo per loro. Roma non si volti dall’altra parte, non siamo solo una riserva di voti.

Crotone, Laino, Rende, Lamezia… La Calabria tutta grida giustizia ambientale e giustizia sociale!

I calabresi sono stufi di subire in silenzio. Crotone, Laino, Rende e Lamezia sono solo alcune delle comunità colpite in questi anni da gravi disastri ambientali che determinano sempre anche conseguenze drammatiche sulla salute pubblica. Per questo ci siamo messx in movimento per i nostri diritti dal Pollino all’Aspromonte. Ora basta, ci siamo stancatx.

Questo è solo l’inizio.

𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐅𝐨𝐫 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐚 𝐚 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐜𝐚𝐥𝐚𝐛𝐫𝐞𝐬𝐢, 𝐫𝐢𝐮𝐧𝐢𝐚𝐦𝐨𝐜𝐢 𝐚𝐥 𝐠𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞!