Beatrice Veltri vince il “Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Beatrice Veltri vince nella categoria Under 16 il “Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving”

Infatti, Beatrice (3.2 – SSD Viola Tennis), nella calda mattina del 25 agosto, ha vinto la finale del Master Nazionale, tenutosi al Foro Italico di Roma, nella sua categoria, riservata a giocatrici degli anni 2005-2006.

Una soddisfazione grandissima anche per il suo allenatore Fabrizio Viola.

Il suo percorso è iniziato battendo la giocatrice toscana Sara Isolani (3.5) con il punteggio di 6-2 6-3.

La sua avversaria del secondo turno è stata la forte Avellinese Mariafiorita Romano (2.8), che nulla ha potuto contro una dirompente Veltri, ed uscendone sconfitta per 6-2 6-1.

Nei quarti di finale Beatrice ha superato in 2 set, 6-4 6-2, Francesca Mostallino (3.3), del TC Cagliari, per incontrare poi in semifinale la Pugliese Gaia Plenteda (2.8).

Con Gaia la partita è stata molto combattuta, ma anche in questo caso Beatrice ha mantenuto la concentrazione e ha portato a casa, ancora senza perdere un set, un’importantissima vittoria per 6-4 7-5.

La finale

La finale, giocatasi stamattina, ha regalato grandi emozioni sia a Beatrice, sia a chi ha avuto il piacere di osservarla.

L’avversaria, Asia Pellegrino (2.8), CT Maglie (LE), ha superato in semifinale la calabrese Linda Siclari (3.3) del TC Three Brothers Pharaon, in due set 6-2 6-0, per arrivare in finale e trovare un’altra giocatrice calabrese, pronta a darle battaglia.

Così è stato. Beatrice ha vinto il primo set 6 giochi a 1, ma ha ceduto il secondo set 2 a 6.

Il match si è concluso nel Super Tie-Break finale, che ha visto primeggiare l’amanteana (CS) per 10-8.

Beatrice Veltri, pertanto, stacca il pass per il Master Internazionale in programma a novembre a Manacor presso la Rafa Nadal Academy.

Tutta la SSD R.Viola Tennis & Sports si complimenta con la giovane tennista, e con le altre atlete della Viola Tennis, Laura Scozzafava e Chiara Doria, che hanno regalato ottime prestazioni nell’under 14.

I complimenti vanno inoltre alle altre calabresi in gara nelle varie categorie, in particolare a Linda Siclari (U16) e ad Alessia Massimilla (U14), entrambe semifinaliste nelle rispettive categorie.