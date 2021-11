Bella prova della Raffaele Lamezia contro la Saber Palermo

Continua, inarrestabile, la marcia della squadra gialloblu che batte i siciliani per 3-o

Raffaele che riscatta, in parte, i playoff della scorsa stagione e con una prova convincente superano la Saber Palermo.

Siciliani che si ripresentano in formazione base con 4/6 della splendida squadra vista pochi mesi fa, ma quella presentatasi al Palasparti sembra solo una lontana parente.

La Raffaele Lamezia ha dovuto inoltre fare i conti con i tanti acciacchi, oltre a Citriniti anche Graziano è assente dell’ultimo secondo, ma nonostante questo Porfida e compagni, eccezion fatta per la prima parte del primo set, riescono a giocare una bella pallavolo.

Oltre al solito Palmeri anche Paradiso era notevolmente ispirato, soprattutto a muro, ma è stata tutta la squadra a girare a meraviglia.

Ora la attede la partita della verità, sabato prossimo infatti la Raffaele Lamezia sarà di scena a Letojanni contro la Savam, squadra che condivide coi lametini la testa della classifica.

RAFFAELE LAMEZIA – SABER PALERMO 3-0

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli, Viterbo, Miceli, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia

SABER PALERMO: Sutera, Blanco, Ferro, Faddetta, Gruessner, Banaouas, a A., Lombardo, Sibani, Simanella G., Runfola. All. Ferro

Ai nostri microfoni il mister, Salvatore Torchia, che dichiara: «Una partita che poteva diventare anche rocambolesca perché per l’ennesima settimana abbiamo dovuto cambiare formazione visto il forfait dell’ultimo momento di Stefano Graziano che fino a ieri sera era della partita. Comunque i ragazzi sono stati veramente eroici, stoici, perché hanno tenuto botta alle difficoltà inventando praticamente una formazione che non avevamo mai provato. Era quello che volevamo, arrivare come la corazzata Letojanni allo scontro a pari punti, ora ci sarà questa partita dove loro ovviamente partiranno favoriti visto inoltre che giocano in casa, ma noi proveremo a metterli in difficoltà per quello che potremo. Infine ringrazio tutti i nostri sponsor e i sostenitori che ci seguono. Forza Lamezia!».