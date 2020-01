Berlusconi ai calabresi: “Nelle nostre liste c’è gente che sa il fatto suo!”

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ha tenuto un incontro pubblico in un hotel di Feroleto Antico a sostegno della candidata alla presidenza della Regione Calabria, Jole Santelli.

Di seguito la sintesi del suo discorso: “Nel centrodestra solo Forza Italia è continuatore della tradizione liberale cristiana e garantista. Gli altri partiti di centrodestra non hanno agganci con l’Occidente. Il nostro partito, invece, è fondamentale. Vincendo in Calabria avremo preso tutte le regioni del Mezzogiorno: io sono convinto che senza la rinascita del Sud, l’Italia non va lontano. Sconfiggeremo la ‘ndrangheta, sono sicuro che la ‘ndrangheta si può e si deve annientare. Quando siamo stati al governo abbiamo messo in campo una lotta al crimine senza eguali. Jole Santelli è in Forza Italia da 26 anni, un lungo periodo in cui ha maturato competenze e sviluppato conoscenze importanti. Se sarà eletta metterà in campo una task force ‘Promozione Calabria’ con esperti italiani ed europei per rilanciare questa regione a partire dalla sanità e dalle infrastrutture. Tornerò per festeggiare la vittoria insieme a Jole e a tutti i calabresi. Domenica votate le nostre liste dove c’è gente che sa il fatto suo!”.

Santelli, praticamente afona, con un filo di voce è riuscita a dire solo poche parole: “a quest’uomo devo tutto. La passione per la politica è la mia libertà, il mio ottimismo, il mio sogno di poter cambiare la Calabria”.

