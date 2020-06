Biondo (Uil): la stagione delle discariche deve essere definitivamente chiusa

La cura dell’ambiente deve trovare nuova linfa dal perseguimento degli obiettivi insiti in un progetto di economia circolare, l’unico – insieme alla messa a sistema del ciclo delle acque e della depurazione – in grado di offrire una svolta strutturale e lavorativa in ottica turistica

Comunicato Stampa

La stagione delle discariche, pubbliche e private, deve essere definitivamente chiusa. Per questo abbiamo chiesto un’attenta riprogrammazione dei fondi europei.

Per questo siamo convinti che la Regione Calabria, che oggi ha prolungato al 31 dicembre 2021 l’entrata in funzione dei provvedimenti inseriti nella legge di riordino del settore, debba chiudere la stagione dell’emergenza in maniera definitiva.

Il voto di oggi in Consiglio regionale certifica l’inutilità del commissariamento del settore rifiuti e l’inadeguatezza della politica nell’affrontare e risolvere un problema che incide fortemente sulla qualità della vita dei calabresi, soprattutto di quelli residenti in alcuni ambiti territoriali che, come evidenziato dalla cronache, stanno soffrendo in maniera particolare le inefficienze del sistema di raccolta dei rifiuti.

Santo Biondo Uil