Black Friday 2021, quando inizia: le date in Italia

Black Friday 2021, quando inizia e quali sono le date in Italia?

Salvo anticipazioni – come è già accaduto per colossi o grandi catene quali Amazon, Mediaworld, Unieuro e Euronics solo per citare le più cercate dagli utenti -, come da tradizione l’arrivo del ‘venerdì nero’ dello shopping fra sconti, ribassi e super offerte cadrà alla fine del mese di novembre, più precisamente l’ultimo venerdì, e cioè il 26.

Ancora qualche giorno da aspettare, quindi. Ma è intanto possibile e consigliato iniziare a guardarsi intorno e a stilare una lista dei desideri.

Ed è bene farlo sia che si tratti di negozi o di siti, alcuni dei quali hanno già creato la pagina dedicata all’evento.

Gli sconti del resto sono in effetti vantaggiosi: si va generalmente dal 5% fino al al 75%, ma può capitare spesso che qualche articolo sia venduto a prezzi ancora più stracciati.