Blue monday 2021: ecco perché oggi è il giorno più triste dell’anno

Oltre all’attuale pandemia da Covid-19 e alla correlata crisi di governo, oggi ricorre il Blue monday, ovvero il giorno più triste dell’anno.

Di primo impatto quest’associazione non lascia certamente pensare a qualcosa di buono, ma fortunatamente si tratta di una teoria priva di qualsiasi valenza scientifica.

Questa bizzarra ricorrenza risale al 2005 ed è stata inizialmente attribuita a Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, il quale, attraverso un’equazione matematica, avrebbe calcolato il giorno più difficoltoso, e dunque triste, per la psiche dell’uomo. L’equazione in questione teneva conto di alcune variabili assolutamente azzardate e non quantificabili, tra le quali le avverse condizioni meteorologiche, lo stipendio, i debiti accumulati, i ritmi lavorativi frenetici, la distanza dal Natale e dal fallimento dei buoni propositi di inizio anno, nonché il livello di motivazione e propensione all’azione.

Naturalmente l’università ha immediatamente preso le distanze dalla discutibile teoria dello psicologo, ma in seguito la stessa attribuzione dello studio ad Arnall si è dimostrata erronea. L’uomo di fatto ha soltanto firmato il postulato sotto compenso economico. Quella del “lunedì più triste dell’anno” è allora risultata una strategia di marketing messa in atto da una società privata dal nome Sky Travel; strategia attraverso la quale essa mirava a convincere la clientela a prendersi una vacanza sulla base di una comprovata formulazione pseudoscientifica.

Il loro messaggio voleva essere: “La scienza ha calcolato che oggi sarai giù di morale. Per tirarti su, pianifica una vacanza!”

Nonostante questa ricerca non abbia nulla a che vedere con la scienza e nonostante quindi l’esistenza del “giorno più triste dell’anno” sia stata nettamente smentita, esso sui social continua a diffondersi e ad esistere. Il terzo lunedì di gennaio continua ad essere definito blue monday.

Dalla bufala ne è derivato in sostanza un cult, uno stravagante fenomeno sociale e social che fa sorridere e discutere.

Simona Barba Castagnaro

Simona Barba Castagnaro E’ nata a Lamezia Terme il 27 marzo del 1989, è laureata in Scienze della comunicazione ed è una scrittrice.

Nel 2015 ha pubblicato la sua prima silloge poetica dal titolo “Cespugli di rovi” con Eretica Edizioni.

Con la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2017 la raccolta di poesie dal titolo “Annerita di condensa”.

Attualmente collabora con Lameziaterme.it. See author's posts