Bologna: per lavori di manutenzione chiuso l’aeroporto

La società che gestisce l’aeroporto felsineo informa i viaggiatori che per lavori di manutenzione della pista, nessun aereo potrà partire e atterrare a Bologna dall’11 al 21 settembre



Ecco la nota:

La pandemia Covid-19 attualmente in corso ha reso necessario riconsiderare attentamente le modalità di svolgimento di una serie di lavori di manutenzione della pista di volo e di alcuni raccordi, lavori già da tempo programmati per il periodo 16-21 Settembre di quest’anno.

In particolare, Aeroporto di Bologna ha proceduto ad analizzare nuovamente la fattibilità e le tempistiche di tali lavori, alla luce delle mutate esigenze intervenute nel frattempo, in termini di sicurezza sui cantieri, distanziamento del personale che vi opera e rispetto delle nuove regolamentazioni relative al Covid-19.

Al fine di poter effettuare i lavori nel rispetto delle nuove normative, ma con l’obiettivo di ridurre il più possibile il disagio ai passeggeri nel momento in cui il traffico aereo si presume che avrà ripreso ad essere regolare, la società, come già comunicato al Comitato Utenti Aeroportuali, ha deciso di anticipare al giorno 11 Settembre (alle ore 06.00) l’inizio dei lavori, con termine previsto per il 21 Settembre (alle ore 02.00).

L’estensione del periodo di durata dei lavori consentirà di accorpare negli stessi anche gli interventi che avrebbero richiesto la chiusura della pista di volo nel 2022, chiusura che di conseguenza non verrà più effettuata.

Ricordiamo che durante il periodo citato nessun volo potrà partire o atterrare a Bologna. Le compagnie aeree, già informate, potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi.

Scusandoci per il disagio, comunque finalizzato al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali, invitiamo i passeggeri a contattare direttamente la propria compagnia aerea per dettagli in merito ai singoli voli e per eventuali rimborsi o riprotezioni.