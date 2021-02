Bomba esplode sotto un’auto nel cosentino, nessun ferito

Ordigno rudimentale posto vicino ad una ruota, indagano i carabinieri

RENDE. Un ordigno è esploso nel pomeriggio a Rende sotto un automobile parcheggiata in via Giovanni XXIII.

A denunciare l’accaduto una donna, proprietaria della vettura. L’auto è rimasta danneggiata ma non ci sono danni a persone.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Rende per delimitare la zona ed effettuare i primi rilievi.

Secondo quanto si è appreso, l’ordigno artigianale è deflagrato sotto la ruota posteriore del veicolo.

Sono in corso indagini per accertare gli autori del vile gesto e per capire se l’atto intimidatorio fosse indirizzato alla proprietaria dell’automobile. (ANSA).