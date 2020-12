Borgia Civiltà e Progresso: “questo periodo deve farci riflettere tutti”

Un invito a tutti, di essere sempre vigili a difendere i diritti dei cittadini

Comunicato Stampa

L’associazione Borgia Civiltà e Progresso in occasione di questo periodo di fine anno cosi tristemente straordinario ed oscuro, per tutto il mondo, si augura che il prossimo anno si possa tornare alla normalità, anche se le ferite cosi atroci tarderanno a rimarginarsi e guarire del tutto. Era ormai una bella abitudine quella di mangiare assieme il panettone e bere un bicchiere di spumante, scambiandoci personalmente gli auguri, ora possiamo fare solo virtualmente, ma lo facciamo con tutto il cuore.

Secondo noi questo periodo deve farci riflettere tutti nessuno escluso sulle conseguenze e che possa portare il non rispetto della natura, la quale se brutalmente violentata ed offesa trova il mezzo di difendersi. Nessuno ha il diritto di danneggiarla in modo grave, come avviene nei nostri tempi, non si conosce infatti l’origine di questo virus coli potente e asintomatico, agisce di nascosto, come tutti gli operatori sanitari, che lavorano giorno e notte per assistere i contagiati, a tutte le forze dell’ordine che effettuano i controlli.

L’associazione anche in questo grave periodo è costretta a non trascurare il problema Battaglina, ancora non risolta totalmente e definitivamente. La fine di Marzo, infatti dopo l’ennesimo rinvio ci sarà l’udienza del Commissario agli Usi Civici, che ancora la ditta tenta di annullare.

Nel mese di Febbraio si voterà per il nuovo Presidente della Regione e relativo Consiglio, ci auguriamo che gli elettori ricordano quali partiti erano al potere sia al Comune di Borgia che al Comune di San Floro, ed anche alla Regione, che assieme avevano approvato e fatta quasi realizzare, quella mostruosità della “Battaglina” solo eventuali ignari possono non ricordarlo.

Un invito a tutti, di essere sempre vigili a difendere i diritti dei cittadini in primis l’ambiente in cui viviamo, dando il massimo di se stessi e per tutte le cose giuste.

Arrivederci al prossimo Anno.