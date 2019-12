Borgia (CZ). Incendio in una stalla, vigili del fuoco salvano gli animali (Video)

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenute questa mattina alle ore 7.45 circa in loc. Salici, nel comune di Borgia, per un incendio in una stalla

Interessata dal rogo una struttura in cemento con copertura in lamierato, adibita a ricovero di animali e deposito di numerose balle di fieno, situata in prossimità di una abitazione.

Messi in salvo gli animali.

L’intervento delle 12 unità dei vigili del fuoco con tre automezzi inviati dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Girifalco, è valso all’estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme all’interno della proprietà del richiedente.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo. Non si registrano danni a persone.