Botricello (CZ). Dal 17 al 20 dicembre il Lacinia Guitar Festival

Daniele Fabio con la Calabria che dà voce alla musica

Dal 17 al 20 dicembre 2021, debutta la prima edizione di un evento unico, il “Lacinia Guitar Festival” a Botricello (CZ).

Progetto promosso dall’Accademia “Art’è Studios School of Music” di Botricello e dall’Associazione Culturale “Aria”, con la direzione artistica di Daniele Fabio.

Il festival prevede tre giorni di masterclass nella splendida località calabrese con il pluripremiato docente e concertista di fama internazionale Giulio Tampalini, in collaborazione con l’orchestra sinfonica “Leonardo Vinci” diretta dai maestri Sarino Froio e Gianfranco Russo.

Nei tre giorni è prevista inoltre una masterclass innovativa in Composizione, Improvvisazione e Arrangiamento tenuta dal compositore e chitarrista Daniele Fabio, direttore artistico del Festival, a cui fanno seguito concerti ed esecuzioni aperte al pubblico.

«Restituire a questa terra lo splendore e la bellezza che merita è la mia missione musicale qui – afferma Daniele Fabio. – Ho fatto una scelta: ho tentato di creare contesti che prevedono, anziché la fuga dalla Calabria, l’arrivo in questa terra. In questa masterclass lo dimostriamo: sono tanti i giovani concertisti e allievi che vengono da tutta Italia, con un afflusso migratorio invertito. Restituire bellezza, tutto qua. Provare a creare punti di riferimento nazionali nel settore, sfruttando le peculiarità di questa terra. Si può godere di bellezza e musica in un paesaggio mozzafiato».

L’entusiasmo del giovane direttore sembra essere stata pienamente condivisa, poiché le masterclass sono già sold out per una quattro giorni di eventi intensissimi, con concerti e esperienze di alto profilo didattico e professionale. «Si tratta di un format altamente innovativo – continua ancora Daniele Fabio – in cui concertisti e studenti hanno la possibilità di studiare e provare con una orchestra vera e propria, una occasione rara. Quasi mai chi studia chitarra classica può accedere ad una opportunità del genere. La chitarra classica in sinergia con l’orchestra offre opportunità di repertorio meravigliose».

Particolarmente significativa è per i fruitori delle masterclass l’opportunità di incisioni che avverrà il 19 dicembre. L’innovativo format si presenta dunque come una occasione imperdibile per la Calabria di accogliere eccellenze e creare eccellenze. Poter incidere la propria esecuzione rappresenta un unicum nel panorama delle manifestazioni musicali in Italia. Il pubblico potrà poi assistere ai concerti dello straordinario duo chitarristico, “Duosfera” composto da Giulio Tampalini e Daniele Fabio. Sono almeno tre anni che i “Duosfera” si esibiscono durante importanti festival in tutta Italia, portando un innovativo repertorio di chitarra classica che unisce all’eleganza estrema dello strumento, una energia straordinaria che ha già conquistato un pubblico vasto. Entusiasta e pronto a regalare al pubblico tutto il suo entusiasmo, Daniele Fabio rappresenta una risorsa importante per il mondo musicale e in particolar modo per la promozione dei repertori chitarristici: «Il repertorio chitarristico è relativamente giovane – spiega – un settore affascinante in continua crescita. La chitarra è uno strumento di cui Debussy si era innamorato, uno strumento che sfiora diversi mondi, da quello più popolare a quello colto, con perle meravigliose di diverso tipo. La chitarra la abbracci e ti parla in modo intimo, il repertorio chitarristico ha una voce emozionale, come se fosse un sottovoce sussurrato all’orecchio di chi ascolta e di chi suona…» I “Duosfera” suoneranno il 18 dicembre a Fagnano Castello (CS), presso il Centro Polifunzionale; il 19 dicembre a Botricello (CZ), presso la Chiesa S. Immacolata e S. Michele per una esibizione insieme all’orchestra “Leonardo Vinci”, diretta da Gianfranco Russo e Sarino Froio; il 20 dicembre presso il Tip Teatro di Lamezia Terme. A patrocinare l’intera iniziativa è il Comune di Botricello insieme al Comune di Fagnano Castello, con la speciale partnership dell’associazione “Ali sul Mediterraneo”, promotrice e creatrice dell’omonimo premio, un prestigioso riconoscimento arrivato alla nona edizione che proprio di recente ha premiato Daniele Fabio per la sezione musica. Il premio è ormai noto in diversi paesi del mondo e diventa un interlocutore importante per il “Lacinia Guitar Festival”, prima tappa di una serie di eventi coordinati in sinergia. Le istituzioni al servizio della musica, danno il via ad una rete globale che promuove le eccellenze e di questo la Calabria ha bisogno più che mai.