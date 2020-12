Boxe. Al debutto il nocerese Andrea Mendicino batte ai punti Trimarchi

Debutto positivo per il nocerese Andrea Mendicino della Asd Group15 di Lamezia che batte ai punti il soveratese Trimarchi

Accompagnato all’angolo dal maestro Angelino Mascaro e dal ds Giacomo Villella, il neo pugile nocerese sale sul ring composto e pacato e imposta un match sul piano fisico, tattica di combattimento che alla fine gli darà ragione.

Infatti nella seconda ripresa arriva un diretto destro in pieno mento all’avversario che si vede piegare le ginocchia e di conseguenza arriva il primo conteggio arbitrale e da lì il match è andato in discesa per il nocerese che si aggiudica tutte e tre le riprese.

Approdato alla scuola di pugilato lametina da circa un anno, il nocerese è stato allenato dal maestro Angelino Mascaro e Natale Minieri.