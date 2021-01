Bravi nel breve, il nuovo video di Naip diretto dal regista Mario Vitale

“Bravi nel breve”, è il titolo del nuovo brano di Naip (Nessun artista in particolare) che la rivelazione di X Factor 2020 presenta con un video diretto dal regista lametino Mario Vitale.

Bravi nel breve arriva dopo il grande successo ottenuto nello show televisivo in cui Naip ( alias Michelangelo Mercuri) ha espresso all’ennesima potenza il suo eclettismo e la sua versatilità di artista decisamente geniale. A realizzare le riprese del video è Mario Vitale, giovane regista lametino che in questi ultimi anni si è affermato per la sua produzione di corti di altissima qualità. Prossimamente dovrebbe uscire anche il primo lungometraggio di Vitale, “L’afide e la formica” realizzato l’anno scorso interamente a Lamezia con la straordinaria partecipazione di Beppe Fiorello. Così come lametine sono anche le comparse del video Bravi nel breve, girato sulla strada del mare di Sant’Eufemia. Una produzione made in Lamezia, dunque, che vede nuovamente insieme Naip e Vitale che hanno iniziato la loro carriera, fianco, a fianco, nei locali di musica live della città. Red.