Buona la prima per il Sambiase Calcio 1923: 3-1 al Girifalco

Parte bene l’avventura del Sambiase di Mister Neri che al Gianni Renda batte l’Academy Girifalco per 3 a 1

Il primo tempo si chiude con la squadra di casa in vantaggio per due reti a zero, gol di Miletta che trova il tap-in vincente dopo che il rigore di Zurlo si era stampato sulla traversa.

Autore della seconda rete è lo stesso Zurlo che dagli undici metri questa volta non sbaglia.

Chiude la partita al minuto 58 il neo entrato Angotti che con un tiro da fuori la mette alle spalle dell’estremo difensore Stranieri.

Nel finale in gol che accorcia le distanze per il Girifalco con Mandiang.