Buonvicino (CS). Uomo precipita da un costone e perde la vita

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, sta operando attualmente nel comune di Buonvicino (CS) per una richiesta di soccorso a persona pervenuta alla Sala operativa 115

Trattasi di una persona che, per cause in corso di accertamento, precipitava da un costone in zona impervia.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad individuare e raggiungere, il malcapitato che veniva immediatamente recuperato, trasportato in una radura poco distante ed affidato ai sanitari del SUEM 118 che ne constavano il decesso.

Sul posto carabinieri della stazione di Diamante (CS) per gli adempimenti di competenza.

Si attende il magistrato per autorizzazione alla rimozione del corpo.