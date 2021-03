Cade da impalcatura mentre fa lavori muratura, morto 72enne

Pensionato stava eseguendo interventi in una sua proprietà

LIMBADI. Un pensionato Francesco D’Alessandro, di 72 anni, è morto nella serata di ieri a Limbadi dopo essere precipitato da un’impalcatura.

L’uomo stava eseguendo alcuni interventi di muratura in una sua proprietà nella frazione Mandaradoni quando, per cause che sono in corso di accertamento, è caduto rovinosamente dalla struttura.

Scattato subito l’allarme è stato attivato l’elisoccorso per il trasporto nell’ospedale di Catanzaro ma l’uomo è deceduto poco dopo a seguito di un arresto cardiaco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Limbadi che hanno effettuato i primi accertamenti sulla dinamica dell’accaduto e avviato le indagini. (ANSA).