Calabria. Brusco calo di temperature, torna la neve in Sila e in Aspromonte

La neve sta imbiancando la Calabria a partire dai 700/800 metri di altezza; imbiancato anche l’Aspromonte.

Sulla regione dalle prime ore di oggi soffia il vento forte con raffiche di Maestrale fino a 80-90km/h tra Pollino e Sila. Il brusco calo delle temperature ha riportato l’intera regione alle temperature invernali. Infatti il termometro segna un calo di diversi gradi e temperature prossime allo zero su tutte le zone montane e premontane. Soddisfatti gli operatori turistici dei centri montani, i quali sperano di rifarsi dopo una stagione certamente non esaltante, nonostante la neve non sia mancata anche nei mesi scorsi. Vige l’obbligo di catene a bordo sull’autostrada del Mediterraneo, nel tratto tra Lamezia e Cosenza in particolare. Un obbligo già operativo dal mese di novembre, con verifiche in corso da parte della polizia stradale per evitare eventuali disagi in caso di nevicate anche sulla A2.