Calabria. Ciclo rifiuti: eterna emergenza

Rifondazione Lamezia sui temi della gestione dei rifiuti, in diretta facebook giovedì 2 luglio alle ore 21.00. Comunicato stampa

Con il solito provvedimento, varato in nome dell’urgenza, si impongo ai territori le discariche come unica risposta alla gestione del ciclo dei rifiuti. Una politica, questa, che fin dal commissariamento della regione, ha fallito clamorosamente. Una politica che non solo non ha acquisito le concezioni più avanzate dell’ambientalismo ma, non ha nemmeno rispettato le norme e gli obiettivi europei e nazionali in materia di rifiuti. Una politica che pone la nostra regione tra le ultime nella raccolta differenziata e nella riduzione di smaltimento in discarica e che sacrifica interi territori. Di questo parleranno con una diretta facebook su:

Rosa Tavella – ex consigliera regionale di Rifondazione Comunista;

Francesco Saccomanno – segretario federazione Rifondazione Comunista Cosenza;

Angelo Calzone – Avvocato WWF Vibo Valentia;

Marta Puntillo – Fridays For Future Cosenza;

Ferdinando Laghi – Presidente Internazionale ISDE, Associazione Medici per l’Ambiente;

Rossano Ercolini – Presidente Zero Waste Europe.