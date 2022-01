Calabria: concorsi per 568 posti, domani conferenza stampa Occhiuto-Pietropaolo-Princi

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’assessore regionale all’Organizzazione e alle risorse umane, Filippo Pietropaolo, e il vicepresidente con delega al Lavoro, Giusi Princi, domani, venerdì 7 gennaio, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella di Catanzaro, terranno una conferenza stampa per illustrare gli avvisi pubblici riguardanti i concorsi per il potenziamento dei Centri per l’impiego e per l’assunzione di funzionari in merito alla legge n. 68 sulle categorie protette.

Si tratta di 568 nuovi posti di lavoro per i quali sono stati recuperati 17milioni di euro che rischiavano di andare persi.

Gli avvisi sono stati pubblicati sul Burc n. 115 del 31 dicembre 2021.