Calabria da Difendere: il benvenuto dei dipendenti Sacal al nuovo presidente

I dipendenti Sacal intendono dare il benvenuto al nuovo presidente e ai componenti il nuovo Cda



COMUNICATO STAMPA

L’ augurio e la speranza è che si sia aperta una nuova pagina.Tanti problemi hanno accompagnato la gestione del dottor De Felice che non solo non è stata in grado di portare a soluzione una politica capace di comporre i tanti dissapori ma in questa fase si sono acuite e moltiplicate le vertenze e i contenziosi.

Il nuovo presidente ha necessità di determinare un clima ed un rapporto diverso con i dipendenti riconoscendo diritti che gli stessi ritengono non essere stati riconosciuti.

Il concorso per dirigente ha lasciato ombre e dubbi. Il nuovo Cda voglia fare chiarezza sulla vicenda.

Il ruolo della Sacal è di primaria importanza nello sviluppo economico e turistico della regione.

Si faccia in modo, in collaborazione con gli enti di promozione ,che i passeggeri non siano solo di transito ma trovino interessi legati alle nostre bellezze e alla nostra storia per arricchire la Calabria di presenze e culture.

Mare, montagne ,beni storico-culturali,paesaggi mozzafiato, spirito di accoglienza nessuno può vantare tanto quanto la Calabria.

La prova sarà dura ma entusiasmante. Ci auguriamo che davvero si riesca a mettere le ali alla Calabria per volare alto.