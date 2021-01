Calabria: de Magistris, decido tra domenica e lunedì

Legge non mi impone dimissioni da sindaco Napoli

NAPOLI. “Sciolgo la riserva tra domenica e lunedì. Ma se dovessi accettare sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito a una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Calabria.

De Magistris ha spiegato che dal punto di vista politico “sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva perché le sollecitazioni mi sono venute dal basso e perché sento profondamente legato alla Calabria. E’ una sfida che ha anche delle similitudini, pur con le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa”.

“La legge regionale calabrese non impone le dimissioni del sindaco. Quindi non ho alcun motivo per lasciare la guida della città”, ha poi aggiunto. (ANSA).