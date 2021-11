Calabria: Furgiuele, con la giunta Occhiuto ritorna la politica

Nessuna negoziazione infinita, nessuna perdita di tempo ai danni dei calabresi, ma risposte serie e immediate

Comunicato Stampa

Il varo in tempi strettissimi della giunta regionale in Calabria e’ solo l’inizio della metodologia che sara’ messa in atto nei prossimi cinque anni.

Un esecutivo che rispecchia le doti di pragmatismo e di aderenza ai territori: questa la giunta appena presentata dal presidente Roberto Occhiuto.

Le passate stagioni politiche ci avevano abituato a tecnici e baroni universitari, totalmente sganciati dalla società reale.

Oggi si torna finalmente alla politica, quella vera, nata dal confronto tra alleati coesi, che hanno bene in mente come risollevare le sorti della nostra Calabria.

Alla Lega viene affidata una delega particolarmente importante per la ricostruzione del tessuto sociale dopo le macerie prodotte dalla pandemia: compito che la cara amica Tilde Minasi sapra’ svolgere al meglio.

Cosi’ come con grande autorevolezza Filippo Mancuso sara’ al vertice della massima Assemblea elettiva regionale.

Questo il peso politico e istituzionale della Lega in Calabria.

Ai nuovi assessori e al presidente Occhiuto l’augurio di buon lavoro ed un ringraziamento a Matteo Salvini per il segnale di qualita’ e democrazia dato al partito.

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele. (ANSA).